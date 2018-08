publié le 28/08/2018 à 19:02

Les mets bretons ont du succès outre-atlantique. À l'occasion de ses 40 ans en septembre, la revue américaine Food & Wine a sélectionné, parmi les 24.000 recettes publiées dans ses pages depuis 1978, les 40 meilleures recettes de tous les temps. Et parmi elles figure le kouign-amann.



Le magazine culinaire le compare à un croissant avec davantage de beurre et de sucre, et le décrit comme un met aux arômes "familiers", auquel "on ne peut pas résister". Mais certains conseils de Food & Wine pourrait faire rager les puristes du kouign-amann : elle indique notamment qu'il est possible de remplacer la pâte à pain par de la pâte à pizza, ou encore de marier ce dessert à un verre de Porto ou de vin de Madère.

Le kouign-amann, dont le nom signifie "gâteau au beurre" en breton, est originaire de Douarnenez, dans le Finistère. Cette pâtisserie a un large succès aux États-Unis, à tel point qu'en 2011, le New-York Times dédiait un article entier à "la pâtisserie la plus grasse d'Europe".