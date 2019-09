VIDÉO - Comment économiser 1.000 euros chaque année ?

publié le 29/09/2019 à 09:15

Et si vous aussi, vous pouviez gagner 1000 euros de plus chaque année ? Pour réussir ce pari, Julien Courbet et ses équipes se sont déplacés au sein d’une famille à Crest dans la Drôme. Un mois après la rentrée qui a sévèrement entamé le budget de beaucoup de Français, cette famille, représentative de ces Français "panier percé à l’insu de leur plein gré ", a accepté de nous ouvrir ses comptes et de faire analyser ses factures.

Aidé par des startups spécialisées, Julien Courbet a passé au crible leurs dépenses et identifié toutes les sources d’économies faciles à mettre en oeuvre, et très important, sans modifier leur mode de vie.

Entre les frais bancaires, les abonnements inutiles, les assurances en double, les contrats jamais remis en concurrence, chaque Français laisse filer, tous les mois, des dizaines d’euros par négligence ou ignorance, à commencer par le poste le plus coûteux pour une famille : l’alimentation.

Assisté par un expert, Julien Courbet va leur montrer qu’il est possible de réduire drastiquement le montant de leur ticket de caisse tout en achetant davantage et de meilleure qualité. Et, à la grande surprise de la famille, Julien Courbet dispensera encore beaucoup d’autres conseils.

En suivant cette émission spéciale, vous découvrirez toutes les méthodes et astuces pour faire le grand ménage dans vos comptes et augmenter de façon spectaculaire votre pouvoir d’achat de plusieurs centaines d’euros par an.