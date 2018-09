publié le 13/09/2018 à 13:17

Des dizaines de tonnes de vêtements pour enfants sont oubliées dans les placards ou jetées à chaque rentrée scolaire, c'est ce que révèle une grande étude à l'heure de la rentrée. Un constat mauvais pour la planète et pour le porte-monnaie des parents.



Pourtant, il existe des solutions pour offrir une deuxième vie à ces vêtements usagés. D’abord, au sein des familles, 60% des vêtements pour enfants sont transmis aux petits frères et sœurs. Au-delà, on peut bien sûr donner à des associations, comme Emmaüs ou la Croix Rouge.



Autre possibilité : gagner un peu d’argent en les revendant à des enseignes spécialisées. Ceux qui sont en parfait état peuvent ainsi être rachetés cash dans des friperies. Sur internet des sites comme Vinted et Vide-dressing, vous permettent de définir vous-même votre prix contre une commission de 15% versée au site.

Pourquoi gaspille-t-on les vêtements ?

Pretachanger.fr propose quant à lui de vous envoyer une pochette pré-affranchie pour vendre une quinzaine d'articles. Côté acheteur, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires avec des jeans à 2,50€, une robe à 4€ ou encore un gilet à 3€50, le tout en parfait état. Citons également le site Patatam, spécialisé dans la mode d’occasion pour enfants.



Mais alors pourquoi gaspille-t-on autant de vêtements ? A l'image de la restauration rapide, ces dernières années ont vu l'explosion de la "fast fashion" ou la "mode jetable". Depuis l'an 2000, la production mondiale a doublé et les prix ont chuté. Résultat : nous avons tendance à acheter plus que nous en avons réellement besoin.



En moyenne chaque année, nous achetons pour chaque enfant 4 t-shirts, 3 pulls, 3 pantalons, 2 robes, 5 paires de chaussures et 2 manteaux. Ainsi, un vêtement pour enfant sur 10 sera finalement oublié dans les placards.