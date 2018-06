"Too Good To Go" : comment l'application lutte contre le gaspillage alimentaire

publié le 06/06/2018 à 20:21

Elle a sauvé plus d'un million de repas menacés de terminer à la poubelle et ne compte pas s'arrêter là. Voilà deux ans que Lucie Basch, 26 ans, a créé l'application Too Good To Go (Trop bon pour être jeté, ndlr). Une application qui lui a même valu de recevoir le prix Margaret 2018.



"Too Good To Go, c'est une communauté qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Le premier outil de cette communauté, c'est une application mobile qui permet de connecter les commerçants de quartier, qui peuvent avoir des invendus à leur fermeture, aux habitants qui vont pouvoir passer récupérer ces invendus", explique Lucie Basch. Une solution gagnant-gagnant puisque d'un côté, les commerçants ne jettent plus leurs invendus et les consommateurs peuvent acheter ces invendus à petits prix.

Aujourd'hui, Too Good To Go, c'est 3.500 commerçants dans toute la France, qui regroupent des épiceries, des boulangeries, des fleuristes, ou encore des traiteurs haut-de-gamme, et 1,3 million de clients.

Lucie Basch souligne qu'actuellement, un tiers de ce que l'on produit sur la planète est jeté. "Les gens avaient besoin d'une solution pour s'engager sur le gaspillage alimentaire (...) et Too Good To Go ça permet à chacun de retrouver un peu du sens et surtout d'avoir une action concrète au quotidien".