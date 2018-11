publié le 15/11/2018 à 08:25

Le Parlement européen doit voter ce jeudi 15 novembre un texte qui vise à renforcer les droits en faveur des usagers des transports ferroviaires. Parmi les dispositions soumises au vote, la possibilité pour les passagers d’être remboursés à 100% en cas de retard supérieur à deux heures, et de 50 % en cas de retard supérieur à une heure.



"D’après les dernières informations, il y a un certain nombre de dispositions positives qui devraient être adoptées. Grosso modo, le texte va dans le bon sens", salue au micro de RTL, Michel Quidort, le président de la Fédération européenne des voyageurs. "Le législateur européen tient à mettre en place un certain nombre de règles qui favorisent le voyageur et le prennent en compte pendant tout son déplacement", ajoute-t-il.

L’une des batailles législatives autour de ce texte, est que ce remboursement soit également valable pour les TER. "Pour l’instant ce n’est pas encore gagné mais c’est sur la bonne voie. Jusqu’à maintenant le droit des voyageurs européens excluait les TER et les trains de banlieue des bénéfices de la protection du règlement", indique Michel Quidort. "D’après nos dernières informations, les trains régionaux seraient bien pris en compte, mais pas les trains de banlieue. Le législateur couperait la poire en deux pour ne pas chagriner les grandes compagnies nationales", termine-t-il.