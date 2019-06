Vente immobilière : ce qu'il faut retenir

publié le 14/06/2019 à 10:29



Le cas de Gérald

Gérald est agent immobilier. Le 26 juin 2017, un propriétaire lui confie la vente d’un terrain avec trois chalets. Un mandat signé prévoit en cas de vente le règlement d’une commission de 10.000€ d’honoraires. Au bout de plusieurs mois, il finit par trouver un acquéreur au prix (175.000€) et le 27 mars 2018, un compromis de vente est signé devant notaire.



Mais, plusieurs semaines plus tard, changement de topo. Le propriétaire ne souhaite plus vendre son terrain au prétexte que l’achat de sa nouvelle maison a capoté. En conséquence, l’acte authentique ne peut être signé le 13 juin comme prévu. Plusieurs rendez-vous ont beau être fixés dans les semaines qui suivent, le vendeur refuse toujours de signer.

Et finalement, il résilie les termes du compromis en accord avec l’acquéreur le 8 septembre. Sur le coup, l’homme lui promet de lui régler ses 10.000€ d’honoraires comme convenu sur le mandat. Malheureusement, malgré plusieurs courriers de son avocat et même un engagement écrit de sa part, il attend toujours le règlement. .

.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr