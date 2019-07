publié le 09/07/2019 à 12:00

Les cahiers de vacances ne sont plus seulement réservés aux enfants et c'est tant mieux. Chaque été, des éditions pour adultes connaissent un franc succès et les éditeurs font preuve d'imagination pour varier et renouveler le concept.

Dans la famille des cahiers de vacances, nous voudrions Apéricube publié chez Solar. Il présente 130 exercices divertissants et enrichissants à faire l'heure de l'apéro. Charades, anagrammes, rébus, mots fléchés, jeux graphiques, de mathématiques, des quiz sur des thèmes multiples, ou encore des jeux de mémoire et d'attention.

Par exemple, dans la catégorie "summer", (été en anglais ndlr), il faut trouver le nom du jour de l'année le plus longuement éclairé par le soleil dans l'hémisphère Nord. Est-ce le solstice ou l'équinoxe d'été ? Quelle est la gare la plus fréquentée d'Europe ? La gare centrale de Berlin, la gare du Nord à Paris ou Saint-Pancras à Londres ?

Cahier de vacances Apéricube d'Éric Mathiver, aux éditions Solar.

Le deuxième cahier de vacances est dans l'esprit du Routard, le célèbre guide de voyage. Il s'appelle d'ailleurs Le Routard et a été publié par Marabout. On y retrouve 350 jeux, infos et anecdotes insolites, pour vérifier nos connaissances sur les cuisines du monde, les grands sites touristiques, les objets emblématiques de chaque pays, leur géographie, leurs fêtes et traditions, ou leurs langues.

À Londres, on se demande : D'où vient le nom de Big Ben ? Au Maroc, quel plat répandu dans le pays est reconnaissable à son chapeau pointu ? En France, quel musée abrite l'hôtel de Cluny à Paris ? Un petit tour en Italie pour finir ? Quelle ville est le berceau de la pizza ?

Cahier de vacances Le Routard de Stéphanie Bouvet et Philippe Gloaguen, publié chez Marabout.



Et enfin, n'oubliez pas de rajouter dans votre valise le petit dernier : Cahier de jeux langue française, publié chez First Éditions. Anne Camberlin et Jean-Loup Chiflet proposent, eux, 75 jeux et activités autour du vocabulaire, de la grammaire, des expressions françaises et aussi sur la littérature, ou encore les écrivains et la mythologie.



Qu'est-ce qu'un agélaste ? Allez, pour une fois, nous donnons la réponse : se dit celui qui ne rit pas ou n'a pas le sens de l'humour. Qu'est-ce que la sériciculture ? De quoi a peur le sidérophobe ? Des étoiles ! Qu'est ce qui commence par E, finit par E et ne contient qu'une lettre ? Amoureux et amoureuses de la langue française, adeptes des jeux de culture générale, les mots n'auront plus de secrets pour vous.

Cahier de Jeux Langue française - Jean-Loup Chiflet et Anne Camberlin Crédit : Paola Guzzo / RTL

Cahier de jeux langue française de Jean-Loup Chiflet et Anne Camberlin chez First éditions.