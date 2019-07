publié le 06/07/2019 à 08:42

L'organisation de vacances en famille peut devenir un véritable casse-tête. Entre la réservation du logement, la préparation des valises, le calage du trajet... Tous cela crée du stress, dommage à la veille d'un séjour censé être reposant.

Pour aider les familles, des développeurs ont mis au point des applications pour faciliter leur quotidien. Des agendas numériques, souvent pré-installés sur les téléphones. Des applications de contrôle parental sur les appareils utilisés par les jeunes enfants. Des applications pour vérifier en un flash la qualité des aliments en magasin, comme Open Food Facts ou Yuka.

Pour les vacances aussi, des applications spécifiques existent. RTL.fr vous propose d'en découvrir trois. Elles sont disponibles sur iOS et Android, gratuitement. Des applications à installer de suite pour un été décontracté.

1. Karamel, pour trouver des activités

Karamel aide les parents à trouver et réserver rapidement des activités pour les enfants, près de leur domicile. Elles sont de multiples natures, que ce soit des événements récurrents ou ponctuels, à l'intérieur ou à l'extérieur, pour une heure ou une journée.

L'application classe les activités ("Musées et visites", "au grand air", "apprendre", etc.), permet de les choisir en fonction de différents critères, et de leur attribuer une note. Une fois l'activité idéale trouvée, il est possible de réserver directement via l'application.

2. DMP, pour la santé

Difficile, quand on part en vacances, d'apporter les carnets de santé de toute la famille. Avec l'application du Dossier médical partagé (DMP), vous apportez avec vous l'accès à toutes les données médicales de la famille.



Pour pouvoir bénéficier de ce service, il faut avoir créé un DMP sur dmp.fr. Une fois cela fait, vous pouvez vous connecter à celui-ci via l'application. De quoi avoir tout sous la main en cas d'urgence pendant les vacances.

3. Coot, pour les parents séparés (ou pas)

Créée pour les parents séparés, Coot peut s'avérer utile pour toutes les familles. Pour les couples séparés, il permet d'organiser les gardes et de tenir les comptes.



Autre fonctionnalité, qui peut être utile pour tous les parents, Coot propose un espace pour stocker des documents partagés, partager les horaires des rendez-vous des enfants ou encore de créer des listes qui deviennent ainsi accessibles deux parents, séparés ou non.