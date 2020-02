publié le 22/02/2020 à 06:30

Comme chaque année, plus de 80% des Français ont prévu de partir en vacances cet été. Pour ceux qui choisissent de partir à l'étranger, l'avion est le moyen de transport souvent privilégié et constitue la proportion la plus importante du budget vacances.

Quelques astuces existent pour réduire ce budget et obtenir des billets d'avion à des prix plus intéressants. Dans l'idéal, il est conseillé, si l'on prévoit de partir en vacances, de réserver son billet six mois à l'avance : c'est à ce moment-là que les prix seront les plus intéressants. De manière générale, plus on réserve un billet d'avion à l'avance, moins son prix sera élevé.

Au-delà de l'avance que l'on peut prendre, des spécificités existent. Certains mois, par exemple, sont conseillés pour faire l'achat d'un billet. Ainsi, comme le révèle l'agence de voyage Opodo, les mois de septembre et de janvier sont les mois à privilégier pour réserver un vol intérieur, si l'on veut partir en France. Pour parcourir l'Europe, l'agence conseille le mois de janvier. Et pour les vols intercontinentaux, le mois de février offre des tarifs avantageux.

Le jeudi est un bon jour pour réserver

Enfin, selon Le Routard, certains jours de la semaine sont préférables pour réserver son billet. Il est ainsi conseillé d'éviter le samedi et le dimanche car ce sont les jours où les utilisateurs achètent le plus de billets en ligne.

Le jour le plus avantageux serait... le jeudi. Par exemple, un vol Paris-Barcelone réservé un jeudi peut se révéler 39% moins cher que s'il est pris un mardi.