Une "vache solaire" pour apporter l’électricité dans les villages en Afrique

publié le 14/01/2019 à 05:39

C'est un panneau solaire noir et blanc en forme de vache qui est installé dans des écoles. Chaque enfant reçoit une petite batterie en forme de bouteille de lait : "la power milk", et tous les matin, quand ils arrivent, ils la branchent au pis de la vache, elle se recharge pendant qu'ils sont en classe et ils repartent l'après-midi avec de quoi faire fonctionner chez leurs parents un téléphone, quelques ampoules, une radio...



C'est une start-up coréenne qui a créé cette vache. YOLP a eu le prix de l'innovation au salon de Las Vegas. Car le côté ludique et utile devrait permettre selon ses créateurs d'augmenter le taux de scolarisation dans les villages ou elle sera installée. Les parents seront incités ainsi à envoyer leurs enfants apprendre à l'école et puis recharger la batterie.

C'est un enjeu important en Afrique dans les zones rurales. Pour recharger un téléphone, les femmes, car c'est surtout une tâche qui revient aux femmes comme allez chercher l'eau ou le bois, les femmes peuvent marcher des heures pour trouver un point où il y a de électricité.

Jusqu'à 6 heures de trajet quotidien économisées

La vache solaire a été testée au Kenya et à Pokot. Là elle a permis aux parents d’économiser entre quatre et six heures de trajet quotidien à pied jusqu’à la station de recharge. En plus de gagner du temps, les familles devraient pouvoir aussi économiser jusqu’à 20% de leurs revenus. Cette vache cherche maintenant des investisseurs et des ONG pour aller se développer en Afrique.

> [YOLK] Solar Cow Project helps to stop child labor in Africa_1mins/Eng