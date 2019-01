publié le 10/01/2019 à 05:17

L'homme et l'animal ont décidément du mal à cohabiter en France. En témoignent les chiffres publiés hier par l'Observatoire de la biodiversité : un quart des espèces sont en danger et ça ne s'arrange pas. Mais dans ce tableau pessimiste, il existe cependant des espèces qui au contraire vont mieux.



Depuis 20 ans, on protège dans certaines régions les zones humides où nichent des oiseaux, ce qui a permis au Bécasseau maubèche ou à la Grande Aigrette, d'aller beaucoup mieux. Le Gypaète barbu a lui été réintroduit dans les Alpes, on en voit de plus en plus. Et puis le thon en Méditerranée a reconstitué sa population grâce aux quotas de pêche.

Il y a d'autres espèce qui se développent, mais dont on se passerait bien en revanche, ce sont les animaux invasifs. Il y en a deux fois plus qu'il y a 20 ans : 27 espèces ont été introduites volontairement, comme le ragondin, ou par accident, comme le frelon asiatique qui s'attaque aux abeilles, ou encore ces perruches vertes qui se sont échappées d'une cage à Orly et qui aujourd'hui colonisent l’Île-de-France.

Un bilan cependant très inquiétant

Globalement, le bilan reste quand même très inquiétant : un quart de nos espèces sont menacées comme les chauve-souris, les oiseaux, les poissons. Et tout cela à cause de l'urbanisation, de la pollution des cours d'eau, mais aussi du réchauffement climatique. Et là c'est précis : depuis les années 60, il y a en France 15 jours de gel en moins l'hiver.



Or le gel permet de mettre des espèces en dormance, afin qu'elles se reproduisent mieux au printemps. Mais pour finir sur une note optimiste, voici un film fait par un naturaliste français. Il a mis une caméra près d'une rivière et il a filmé un tronc dont les animaux se servent comme d'un pont. Et bien il a filmé 50 espèces différentes : oiseaux, souris, renard; qui traversent tous au même endroit. C'est un régal.

> Le petit pont des bêtes, année 2018 Jean Chevallier