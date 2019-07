publié le 20/04/2019 à 07:00

Toute la vérité sur le chocolat (vertus, différence entre le noir, le blanc et le lait...) !

I nvitée : Ariane Grumbach, diététicienne gourmande, auteur de La gourmandise ne fait pas grossir (Editions Carnets Nord)



Quels sont les secrets du sculpteur chocolatier Patrick Roger ?

Invité : Patrick Roger, sculpteur chocolatier, auteur de 100 degrés 5 et Sculptures (Editions de l’Epure)



Le chocolat a-t-il un pouvoir magique ?

Invité : Serge Guérin, sociologue, auteur du livre Eloge (politique) du chocolat (Editions Lemieux éditeur) et Les quincados (Editions Calmann-Lévy)

