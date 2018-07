Tout est bon dans le cochon !

publié le 12/07/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table.

Aujourd'hui dans RTL Vous Régale, la viande de porc est à l'honneur ! Sauté, en ragoût, en filet, en boulettes, rillettes ou simple charcuterie, le cochon est un produit abordable et gourmand ! Mais comment bien le choisir ? Connaissez-vous tous ses secrets ? De quelles façons le cuisiner ? Des infos à la louche servies par un trio Franco-Italo-Belge !



Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Michel Sarran vous livre sa recette de croque-monsieur au chorizo !

L'instant Luana Belmondo

Filet mignon de porc à la moutarde et fenouil caramélisé



Ingrédients pour 6 personnes

2 filets mignons de porc

3 cuillères à soupe de moutarde

3 cuillères à soupe de miel

3 fenouils

2 oignons rouges

1 cuillère à café de graines de fenouil

10 centilitres de vin blanc

15 centilitres de bouillon de volaille

1/2 verre de lait

Sauge, huile d'olive, beurre, sucre, sel et poivre



"Nettoyez les fenouils et coupez-les en tranches épaisses dans le sens de la hauteur. Pelez les oignons et coupez-les en tranches fines. Réduisez en poudre les graines de fenouil avec une pincée de sel et du poivre. Faites revenir les oignons dans de l'huile d'olive. Ajoutez les fenouils et la poudre de fenouil. Arrosez de vin blanc, laissez évaporer puis ajoutez le bouillon de volaille, une noix de beurre et une pincée de sucre. Couvrez le tout avec du papier sulfurisé humide et un couvercle. Laissez mijoter pendant 30 minutes. Pendant ce temps, faites revenir les filets dans de l'huile d'olive. Quand ils sont dorés, ajoutez le miel, la moutarde, le lait, salez et poivrez. A la fin de la cuisson, ajoutez quelques feuilles de sauge. Laissez encore mijoter 20 minutes."



L'astuce de Luana : parfaire le tout en nappant la viande avec le jus de cuisson à la fin !



Épaule de cochon de lait, sauce barbecue aux mûres



Ingrédients pour 6 personnes 1,2kg d'épaule de cochon sans os

90g de concentrée de tomates

70g de miel

2 cuillères à café de sucre de canne

2 cuillères à café de moutarde en poudre (rayon des produits Anglais)

3 cuillères à soupe de moutarde douce

2 cuillères à café de paprika

3 cuillères à soupe de vinaigre balsamique

120g de mûres

5 petites concombres

3 poivrons jaunes

3 poivrons rouges

Oignons, ail, romarin frais, thym frais, menthe fraîche, citron bio, huile d'olive, sel et poivre



"Ôtez la peau des poivrons. Coupez-les en dés et faites les revenir al dente dans une poêle avec de l'huile d'olive, sel, thym et une pincée de curry. Incisez l'épaule avec une lame puis frottez avec un mélange de sel, de poivre et de romarin. Grillez pendant 20 minutes de chaque côté. Dans une poêle également, faites revenir les oignons et l'ail coupés en lamelles dans de l'huile d'olive. Ajoutez le concentré de tomates, le miel, sucre, moutarde en poudre, sauce moutarde, paprika et le vinaigre. Salez et ajouter un fond d'eau. Faites frémir pendant 15 minutes puis ajoutez les mûres. Une fois cuites, rectifiez l'assaisonnement. Mixez et passez au tamis. Réservez. Coupez les concombres en dés, assaisonnez d'huile d'olive, de sel, poivre et zeste de citron. Coupez le cochon en lamelles. Dans une assiette, déposez la viande sur un lit de poivrons et versez la sauce aux mûres. Décorez avec le concombre et des feuilles d'herbes fraîches."

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !



Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Yves Le Guel, patron de Doumbéa, nous présente son produit emblématique : le jambon blanc Prince de Paris ! A table !



L'escale de rêve de Jean-Sébastien

Aujourd'hui dans son escale de rêve, Jean-Sébastien nous emmène à Lyon pour revivre l'histoire de Paul Bocuse... Fermez-les yeux... Écoutez... Vous y êtes !

