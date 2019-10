Le ministère de l'Économie et des Finances, communément appelé "Bercy"

publié le 08/10/2019 à 11:21

Le Président l'a promis, le gouvernement l'a annoncé : 80 % des Français vont bénéficier de la suppression totale de la taxe d'habitation en 2020. En attendant, une partie des Français ont bénéficié d'un dégrèvement de 65 % en 2019. Parmi ceux qui effectuent un versement mensuel, 6,3 millions de contribuables devraient donc se voir rembourser 1,4 milliard d'euros, selon des chiffres de BFMTV.

Les contribuables concernés sont ceux dont les mensualisations n'ont pas été revues à la baisse et qui ont payé plus qu'ils ne le devaient au fisc. Ce dernier est donc en train de régulariser leur situation par des virements automatiques, indique le site impots.gouv.fr. Les seuils d'éligibilité au dégrèvement de 65 % dépend du quotient familial et sont visibles ici.

Vous trouverez des informations détaillées sur votre avis de taxe d'habitation, disponible sur votre compte fiscal à compter du 16 octobre prochain. En 2020, 80 % de la population ne paieront plus la taxe d'habitation. Ceux qui gagnent plus de 3.000 euros net par mois sont dans la tranche des 20 % qui vont devoir attendre 2023 pour voir disparaître cet impôt.