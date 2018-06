Comment se comporte-t-on réellement sur la route ?

publié le 26/06/2018 à 00:51

Une étude menée avec des experts spécialisés dans les données informatiques, a enregistré sur les 3 deniers mois plus de 18.000 heures de conduite auprès de 800 volontaires, avec le concours de la Prévention routière et d'assureurs. Ils ont utilisé une application mobile dédiée, qui leur a permis d’analyser leurs comportements réels de conduite. En distinguant deux types de conducteurs : ceux qui parcourent moins de 4.000 kilomètres par an et les gros rouleurs qui font plus de 20.000 kilomètres.



Attention aux gros rouleurs, ils ont un défaut : ils sont beaucoup trop confiants : une bonne expérience de la route les pousse à prendre plus de risques. Exemple le téléphone : au volant 33% passent régulièrement un appel, contre 11% pour les petits rouleurs. Soit un écart de 22 points.

Et c'est le même écart pour les limitations de vitesse en dehors des villes. La moitié des gros rouleurs sont dans le rouge, contre 21% pour les autres. En ce qui concerne le civisme au volant, les gros rouleurs sont d’avantages énervés contre les conducteurs ou les piétons, qu'ils n'hésitent pas à interpeller.



Des véhicules plus ou moins récents

Enfin, ceux qui parcourent le plus de kilomètres ont des voitures plus récentes. Près de 6 sur 10, contre à peine 3 sur 10 pour les petits rouleurs. Le véhicule récent bénéficie davantage des dernières technologies, donc de sécurité. Avec régulateur, adaptateur, freinage d'urgence et autres aides à la conduite...



L'âge moyen du parc automobile en France est l'un des plus âgés en Europe. Près de 9 ans en moyenne. Chez les rouleurs occasionnels, c'est souvent plus visible : un quart des automobilistes qui roulent peu conduisent une voiture qui a plus de 15 ans.