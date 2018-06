Est-il rentable de transformer son véhicule pour rouler au Superéthanol E85 ?

publié le 27/06/2018 à 23:00

Alors que les prix des carburants sont au plus haut, une très bonne nouvelle se présente aux automobilistes. Il est désormais légal de modifier sa voiture essence pour rouler au Superéthanol E85. Il est certainement le plus méconnu des carburants, mais aussi l'un des moins chers. Il s'affiche a seulement 67 centimes le litre à la pompe. C'est à dire 60% de moins que le classique Sans Plomb. En réalité, c'est un super qui contient un alcool d'origine végétal : l'éthanol, jusqu'à 85%.



L'argument est percutant, néanmoins il y un bémol de taille : très peu de voitures sont compatibles avec ce carburant. Mais cela pourrait changer. Aujourd'hui, le premier boitier homologué est lancé. Il permet donc de transformer votre auto classique en voiture Superéthanol. Actuellement, une seule société propose ces boîtiers, mais d'autres vont suivre. Il s'agit du français Bio Motors qui compte 300 garages en France.

Pour le prix, comptez entre 990 et 1390 euros selon le type de voiture. En sachant que pour les foyers non imposables l'opération peut être indolore grâce à la prime de conversion de 1000 à 2000 euros. Après la pose du boitier, la société BioMotors s'occupe de toutes les démarches notamment le changement de carte grise qui est obligatoire.

Est-ce rentable ?

Il faut savoir que vous consommerez plus : de l'ordre de 20 % ce qui est loin d'être négligeable. Toutefois entre la pose et le prix à la pompe, on estime que cela devient rentable au bout de 20.000 à 25.000 kilomètres parcourus. Mais on ne trouve pas du Superéthanol dans toutes les stations-services. À peine plus de 1.000 stations, ce qui est peu. Mais pas de risque de panne sèche : un véhicule flexfuel fonctionne aussi avec n'importe quel super.