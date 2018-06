publié le 23/06/2018 à 09:30

Dans une semaine, les routes secondaires passeront au 80 km/h et le même jour, le 1er juillet, un événement d'un tout autre genre va se dérouler : les propriétaires de Dacia vont se retrouver autour d'un pique-nique géant, organisé par le constructeur.



C'est la 10e édition de cet événement qui réunit 10.000 personnes. Cette année rendez-vous dans le domaine de l'abbaye de Chaalis, dans l'Oise. Un pique-nique géant, avec en vedette l’humoriste Jamel Debbouze.

C'est une grosse opération, qui se déroule aussi dans d'autres pays comme le Danemark, la République Tchèque et bien sur la Roumanie, berceau de la marque. Tous les propriétaires se réunissent avec souvent des voitures un peu dingues, customisées. Dacia c'est 3,8 millions de fans sur Facebook.

Des résultats historiques

Un vrai phénomène de société. Ce pique-nique intervient alors que Dacia affiche des résultats historiques : +25 % de ventes en France le mois dernier et +19% depuis le début de l'année. C'est vrai que la marque enchaîne les records : 655.000 véhicules vendus dans le monde l'an dernier. Là encore, une progression à deux chiffres, supérieure à celle du groupe Renault.



Cette année, Dacia a annoncé la commercialisation de son millionième véhicule vendu en France, l’année de ses cinquante ans. À tel point, qu'en France, que la petite Sandero est passée en tête des ventes aux particuliers devant la Clio et la 208.



Un succès dû à la Sandero Stepway, la version SUV du véhicule, qui représente les deux tiers des ventes. Et le nouveau Duster se hisse déjà à la 6e place des meilleurs ventes.

La cerise sous le capot

À Jaguar, qui vient de battre un record, non pas sur piste mais sur l'eau. Un bateau de la célèbre marque britannique, désormais propriété de l'indien Tata, qui vient de pulvériser le record de vitesse, avec un peu plus de 142 km/h. Ce qui est assez phénoménal.



Un bateau électrique dont la technologie s'inspire de la Formula E, la F1 électrique.