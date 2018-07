publié le 26/06/2018 à 23:00

C'est la 10 ème édition de cet événement qui réunit 10.000 personnes. Cette année le rendez-vous est pris dimanche 1er juillet, dans le domaine de l'abbaye de Chaalis, dans l'Oise. Un pic-nic géant avec en vedette l’humoriste Jamel Debbouze.



C'est une grosse opération qui se déroule aussi dans d'autres pays européens. Tous les propriétaires se réunissent, avec souvent des voitures un peu dingues, customisées. Dacia est un vrai phénomène de société avec pas loin de 4 millions de fans sur Facebook.

Plus 25 % de ventes en France le mois dernier, plus 19 % depuis le début de l'année. La marque enchaine les records, une progression a 2 chiffres, supérieure a celle du groupe Renault. Cette année Dacia a annoncé la commercialisation de son millionième véhicule vendu en France, pile l’année de ses cinquante ans.

La France, un Eldorado pour la marque. Pour preuve : la petite Sandero est devenue la voiture la plus vendue aux particuliers devant la Clio et la 208. Un succès du a sa version SUV Steepway. Le nouveau Duster se hisse déjà a la 6ème place du classement.



La stratégie Dacia : les clients dépensent plus que le prix de base

Dacia ne dévie pas de sa stratégie : vendre des voitures a prix attractifs, fiables, robustes, sans bling-bling....Avec des coûts de production bas, dans des pays où le cout de la main d’œuvre est moins élevé. Pour l'Europe elles sont fabriquées en Roumanie et au Maroc.



Tous les véhicules reposent sur la même plate-forme, celle de la Logan avec au moins la moitié de composants communs. Autre source d'économies, une durée de vie des modèles supérieure à la moyenne : plus de 7 ans en moyenne, soit deux de huit ans, contre de cinq à six ans.



Voilà toute la stratégie de la marque. Pour le Duster, le prix moyen payé par les clients 17.000 euros, pour un prix de base de moins de 12.000 euros ! Car c'est une des seules marques au monde ou on repart en payant plus que le prix catalogue : comme les versions de bases sont assez spartiates, avec le rajout d'option la marque est au final hyper rentable, de l'ordre de 10%.