Produits bio : "On voulait faire le tri", expliquent Marie Drucker et Sidonie Bonnec

publié le 01/11/2019 à 09:37

La pollution est partout et même-là où on ne l'attend pas : à la maison, dans les meubles, dans nos vêtements, dans les produits que l'on utilise au quotidien. Invitées de RTL, Marie Drucker et Sidonie Bonnec publient Naturel pour le meilleur et pour le reste chez Fayard.

Un guide illustré qui donne des astuces, des conseils en matière d'alimentation et d'entretien de la maison.



"Ce livre est né d'un premier : Maman pour le meilleur et pour le reste (...). En fait, c'est la même chose : il nous manquait un objet dans lequel serait démêlé le vrai du faux, rassemblé les bonnes informations, avec notre expérience, étayée par des spécialistes" sur les produits bio, explique la journaliste Marie Drucker.



"Comment vivre le plus simplement possible, sans vivre dans la parano?", précise de son côté Sidonie Bonnec. "On n'est pas empoisonné tout le temps, ni avec tout. Donc nous on voulait faire le tri. On signale les ingrédients nocifs (...) et à la fois on propose aussi de devenir indépendants, de pouvoir acheter seul et mieux', ajoute-t-elle.