La privatisation de la Française des Jeux est "une opportunité pour les Français d'investir en actions", dit sur RTL, la dirigeante de la Française des Jeux, Stéphane Pallez. La Française des Jeux a lancé vendredi 18 octobre le compte à rebours pour sa privatisation, annonçant que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait approuvé son document de base, première étape formelle en vue de son introduction en Bourse le 7 novembre.



À partir de ce jour-là, les Français pourront s'emparer de cet investissement, jusqu'au 20 novembre. Les personnes intéressées pourront acheter dans leur banque des parts de l'entreprise pour un montant encore à définir. "On est plus dans les dizaines d'euros que dans la centaine", précise la patronne. "La semaine prochaine, on va lancer une grande campagne de pré-marketing", poursuit Stéphane Pallez.

"On n'est pas dans une valeur spéculative, ni un coup en bourse. La caractéristique de la Française des Jeux est d'être en croissance régulière", insiste la dirigeante sur RTL, qui souligne que son entreprise distribue 80 % de son résultat en dividendes. "Les particuliers ont intérêt à investir dans le temps".

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé, le 13 octobre qu'"une action gratuite sera accordée pour dix actions achetées, si ces actions sont conservées dix-huit mois". "L'État restera actionnaire à 20 % minimum", rappelle Stéphane Pallez.