publié le 07/06/2019 à 11:41

Dans quelques jours, ces grands gagnants ne pourront plus réclamer leur lot. La Française des Jeux recherche activement deux grands gagnants, qui ont gagné l'un au Loto et l'autre à l'Euromillions.



Le gagnant de l'Euromillions a été localisé dans le village d'Anneyron dans la Drôme : il a gagné 1 million d'euros. Son ticket a été retiré le 12 avril 2019 dans le bureau de tabac en face de l'église, et porte le code BD 784 9363. L'autre ticket, du Loto, a été retiré au tabac-presse le Chiquito à Bayonne dans les Pyrénées-Atlantiques : il a gagné 3 millions d'euros. Il s'agit du tirage du 15 avril 2019, avec les chiffres 17 - 32 - 38 - 40 - 44/6.

La Française des Jeux a lancé un avis de recherche afin de retrouver ces 2 gagnants, en dévoilant exceptionnellement les lieux où ont été retirés les tickets gagnants, "afin de donner aux gagnants toutes les chances de se reconnaître et ainsi de se faire connaître". Normalement, la FDJ ne communique ces informations qu'une fois les gagnants déclarés.

Le gagnant de l'Euromillions a jusqu'au 11 juin minuit pour se manifester, et le gagnant du Loto a jusqu'au 14 juin minuit. S'ils ne se déclarent pas, les sommes seront remises en jeu.

¿Avis de recherche ¿Où sont passés nos DEUX gagnants LOTO et EuroMillions ? Le gagnant EuroMillions qui a joué a Anneyron (26) a jusqu’au 11/06 minuit pour se manifester & le gagnant LOTO qui a joué à Bayonne (64) a jusqu’au 14/06 minuit ! Aidez-nous à les retrouver via RT. ¿ pic.twitter.com/vwP9GnoLTo — FDJ® (@FDJ) June 6, 2019