Prime "Macron" 2020 : pourquoi est-elle difficile à obtenir cette année ?

publié le 18/12/2019 à 06:04

La prime "Macron" a bénéficié en 2019 a près de 2 millions de salariés en France. Le président de la République, en pleine crise des "gilets jaunes", avait permis aux employeurs de verser un maximum de 1.000 euros, exonérés d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) reconduit cette prime l'an prochain.

Ce cadeau peut être versé aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC annuel, avant le 30 juin 2020, à condition qu'elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération, ni des primes prévues, comme initialement. Mais le texte prévoit cette année qu'elle "sera conditionnée à l’existence d’un accord d’intéressement".

L'accord d'intéressement, qui associe sous forme de primes les salariés aux résultats de l'entreprise, "pourra exceptionnellement être d’une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an", précise le PLFSS. Pour faciliter la tâche aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPE et PME), l'accord-type disponible sur Internet sera simplifié.

Cela doit permettre de mettre en place un dispositif plus pérenne mais freine aussi nombre d'entrepreneurs. "70 % des entreprises interviewées n’envisagent pas de verser de 'prime Macron' en 2020, seules 29 % le feraient contre 73 % en 2019", selon les chiffres du cabinet de conseil en ressources humaines Mercer cité par le Monde.