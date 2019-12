Prime d'activité : comment pouvez-vous en bénéficier ?

La prime d'activité concerne plus de 5 millions de ménages.

publié le 17/12/2019 à 17:02

Complément de revenu d'environ 160 euros par mois, la prime d'activité concerne plus de 5 millions de ménages en France depuis l'élargissement du dispositif, le 1er janvier 2019, en réponse à la crise des "gilets jaunes".

Elle est versée tous les mois aux salariés et travailleurs indépendants de plus de 18 ans qui touchent entre 0.5 et 1.5 fois le Smic. Les seuils précis pour en bénéficier dépendent toutefois de la situation familiale des bénéficiaires.

Parmi eux, les jeunes ne sont pas exclus du dispositif. Les étudiants salariés, stagiaires et apprentis peuvent en profiter à condition de percevoir au mois 78 % du Smic, ce qui correspond à un salaire mensuel minimum de 932 euros nets.

Cette année, le versement de la dernière prime d'activité a été versé le jeudi 5 décembre. Mais ceux qui pourront bénéficier de l'aide à compter de 2020 peuvent d'ores-et-déjà formuler leur demande.

Simulation en ligne

Aussi, pour savoir si vous êtes éligible à la prime d'activité, une simulation en ligne est disponible sur le site de la CAF pour les salariés qui dépendent du régime général et sur celui du Cmsa pour ceux qui sont affiliés au régime agricole.

Une fois les critères renseignés, votre dossier sera examiné et, s'il est éligible, vous obtiendrez une notification d'attribution de la prime pour 3 mois, avec un montant fixe. Les revenus indiqués pour votre période de référence seront ceux du trimestre précédant votre demande.

Si votre dossier est validé après avoir effectué la simulation en ligne, vous pourrez déposer votre demande, soit sur le site de votre caisse, soit auprès des points d'accueil de la CAF ou d'une Maison de services au public.