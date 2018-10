L'État va augmenter la prime à la casse

publié le 18/10/2018 à 12:37

L'État va renforcer la prime à la conversion qui permet aux ménages de remplacer leur vieux véhicule par une voiture récente qui pollue moins. Cette prime connaît un très large succès, à tel point que deux fois plus de dossiers que prévus ont été déposés depuis le 1er janvier. Cela ne devrait pas s'arrêter là.



L'Assemblée nationale examine ce jeudi 18 octobre, le projet de loi de finances pour l'année 2019, dans lequel figure les modalités de cette prime. D'après Les Échos, la prime à la conversion va être étendue aux véhicules hybrides.

Le quotidien explique, cette année, que les ménages non imposables peuvent toucher 2.000 euros s'ils remplacent leur voiture (essence d'avant 1997 ou diesel d'avant 2001), les ménages imposables eux peuvent percevoir 1.000 euros.

En cas d'achat d'un véhicule électrique neuf, la prime est de 2.500 euros. D'après le journal, cette prime de 2.500 euros devrait concerner les véhicules hybrides neufs. "Par ailleurs, les ménages non imposables bénéficieraient de ce montant de 2.500 euros également pour l'achat de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d'occasion", précise Les Échos .



"Je souhaite qu'elle soit encore plus efficace et qu'elle soit renforcée pour tous les véhicules hybrides rechargeables", a souligné mercredi 17 octobre le ministre des Finances, Bruno Le Maire.