publié le 15/09/2018 à 08:34

C'est une info qui va intéresser tous ceux qui utilisent les boîtiers type Waze ou Coyotte. Le gouvernement avait déjà annoncé que les forces de l’ordre pourraient censurer dans certains cas les avertisseurs de radars. Eh bien cela se précise. En effet, les journalistes d’Auto Plus ont découvert cela dans la future Loi d’orientation des mobilités.



Un article permettra aux forces de l’ordre d’exiger des sociétés qui gèrent ces avertisseurs de radars qu’elles les inertes sur une zone géographique précise et pendant un laps de temps défini.

Le but du gouvernement est que certains types de contrôles de police et de gendarmerie ne soient plus signalés. Il s’agit des dépistages d’alcoolémie, de stupéfiants mais aussi des contrôles liés à une alerte enlèvement ou à un attentat.

Comment cela va se passer ?

Si un contrôle de police est organisé sur un rond-point, les forces de l’ordre chargées de ce contrôle pourront demander à ce que les avertisseurs de radars soient désactivés dans un rayon de 3 km et pendant une durée qui ne pourra excéder 3 heures s’il s’agit d’un dépistage d’alcool ou de stupéfiants. Mais ce délai pourra être étendu jusqu’à 24 heures s’il s’agit d’une alerte enlèvement ou d’un attentat.



Concrètement, cela veut dire que la fonction communautaire de ces avertisseurs de radars sera désactivée. Les automobilistes ne pourront plus se signaler mutuellement la présence d’un contrôle.

Les contrôles de vitesse exclus ?

En théorie, cette censure ne concernera pas les contrôles de vitesse. Ce ne sera possible que pour les quatre motifs déjà évoqués : alcool, drogue, alerte enlèvement ou attentat.



Mais rien n’empêcherait, a priori, des gendarmes de faire un contrôle de vitesse dans le périmètre de 3 km à proximité d’un contrôle d’alcoolémie. Dans ce cas, le contrôle de vitesse en question ne pourrait pas être signalé par les automobilistes.



En revanche, il faut préciser que les cabines radars fixes resteront toujours signalées par les avertisseurs, tout comme les bouchons ou les accidents.