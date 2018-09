Nids de poule : le fléau des routes de France

publié le 09/09/2018 à 20:57

C'est le sujet de la rentrée qui inquiète et énerve les automobilistes : les nids de poule. La moitié de nos routes seraient en mauvais état. C'est donc dangereux et mauvais pour les voitures. La facture des réparations peut vite être salée.



Un récent rapport a démontré que sur les 12.000 kilomètres de routes sous la responsabilité de l'État, 2.000 kilomètres sont sérieusement touchés. Entre les chaussées déformées, les marquages au sol effacés, les nids de poule. En l'espace de seulement 5 ans, la France est passée du premier au septième rang mondial concernant l’état de ses routes. Elles sont de plus en plus délaissées faute de moyen du côté des régions et des mairies. Au final, les crédits alloués à l'entretien a chuté d'un tiers ces 5 dernières années...

Le mauvais état des routes sur les accidents interviendrait dans 40% des cas, selon 40 millions d'automobilistes. Gros point noir sur les départementales jugées plus dangereuses avec un taux d’accident 75% plus élevé selon l'association. Même si il faut nuancer avec d'autres facteurs : fatigue, alcool, vitesse...

Les risques des nids de poule pour les voitures

Pour vous donner une idée, en décembre dernier, la seule application Waze répertoriait pas moins de 31.000 nids de poule, en Île-de-France uniquement. Exemple un passage un peu trop rapide dans un nid de poule peut entraîner une perte des enjoliveurs. Les pneus aussi souffrent. Sans parler des amortisseurs.



Une simple usure des amortisseurs et c'est immédiatement une distance de freinage qui s'allonge, jusqu'à 10 %. Pour donner une idée : à seulement 50 km/h cela représente deux mètres et demi soit la largeur d'un passage pour piétons. Sans parler de l'addition s'il faut les changer (plusieurs centaines d'euros).