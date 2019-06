À Tokyo, les places assises dans le métro sont à vendre

publié le 17/06/2019 à 15:50

Profiter des situations les plus désagréables. Voilà le mantra de ce japonais à l'âme de businessman. Ce dernier avait un avantage : habitant à Chiba, il obtenait presque systématiquement une place assise dans le métro, qui se remplissait au fur et à mesure qu'il s'approchait du centre-ville. Un trajet d'1h30 qu'il a décidé de mettre à profit en mettant son siège aux enchères, révèle le Guardian.



La métropole de Tokyo, cinq fois plus peuplée que celle de Paris, est connue pour ses métros bondés. Chaque jour, plus de 3 millions de personnes passent dans la gare de Shinjuku, dans le centre-ville de la capitale. C'est la plus fréquentée du monde.

Dans les stations japonaises, des employés appelés les "pousseurs" sont d'ailleurs chargés de sur-peupler les rames des trains aux heures de pointe en poussant les voyageurs à l'intérieur.

Prix de départ : 16 euros

Avoir une place dans le métro est donc une denrée rare. En 2005, un livre est sorti dans lequel l'auteur livrait ses techniques pour s'asseoir dans le métro, par exemple identifier le prochain à libérer sa place car il sort à l'arrêt suivant. Il s'est vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Un film a même été tiré de l'ouvrage.



Ainsi, même si la ligne que l'habitant de Chiba fréquente n'est "seulement" remplie qu'à 92%, il a décidé de mettre son strapontin aux enchères. Prix initial : 2.000 yuens, l'équivalent de 16 euros. Pour se faire, il indiquait le numéro de voiture du métro et l'heure à laquelle il passait dans les stations.



Son annonce n'a cependant pas duré très longtemps. Le site sur lequel il a mit son siège en vente l'a retirée car cela ne respecte pas la procédure. Il risquait une amende de 500.000 yuens.