Où pourra-t-on rouler à 80 ou à 90 km/h cet été ?

publié le 05/07/2020 à 19:30

Les limitations de vitesse sont un vrai casse-tête pour les millions d'automobilistes qui vont rester en France et qui vont se déplacer dans d'autres régions. Il faudra être vigilant pour ne pas se faire piéger et prendre un PV. D'autant que dans les prochaines semaines, certains départements vont repasser aux 90km/h mais pas sûr toutes les routes.

Heureusement il existe des solutions pour éviter les PV. Parmi ces solutions il y a les assistants à la conduite qui répertorient tous les changements de vitesse. Mais dans combien de départements va-t-on rouler à 90 kilomètres heures cet été ?

Selon Jérôme Arnac direction marketing de Coyotte, cet été, on pourra rouler à 90 km/h dans 17 départements, ce qui représente 15.000 kilomètres sur les 400.000 kilomètres de routes départementales concernées. Mais la répartition des 90 est particulièrement inégale. Par exemple dans le Bas Rhin, 54 kilomètres sont concernés, contre 4.000 en Corrèze. La Corrèze qui occupe la première place du podium.

6 départements vont réajuster les limitations de vitesse

En effet, depuis le 1er février dernier, c’est l’ensemble du réseau routier du département qui est revenu aux 90 km/h. Devant le Cantal en deuxième position avec 3.250 kilomètres, suivi de l’Orne avec 2.046 kilomètres. En Côte-d’Or, dans la Sarthe et la Haute-Marne, on compte à chaque fois, plus de 500 kilomètres concernés.

Dès la rentrée, 6 autres départements, dont l’Hérault et le Jura réajusteront leurs limitations de vitesse. 12 départements comme la Creuse et la Meuse ont prévu d’y aller, mais plus tard. L’Ariège comme 28 autres départements hésitent toujours. Enfin, c’est non pour 32 élus locaux opposés à la mesure ou qui déplorent les conditions trop strictes des pouvoirs publics. En effet, ils ne devraient repasser à 90 km/h que des routes de 10 km au minimum, sans croisements et sans arrêt pour transports en commun.

La clarté dans les limitations de vitesse c'est un vrai problème en France. Auto-Plus avait réalisé une enquête sur le sujet il y a 2 ans avec ce record décroché à l'époque entre Beaune et Dijon : il a été observé que sur la D974, il y a eu pas moins de 42 changements de vitesse sur 36 km. Soit un changement tous les 860 mètres, ou toutes les 45 secondes lorsqu'on roule à 80 km/h ! Ubuesque...