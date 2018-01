La Chine ferme ses portes aux poubelles des pays riches

publié le 22/01/2018 à 07:32

La Chine ne veut plus être la poubelle du monde. Le pays a brutalement décidé de fermer ses portes aux déchets des pays occidentaux. C'est un peu la panique dans les entreprises des pays riches.



C'est un véritable choc. D'abord parce que cette annonce nous prend de court. Ensuite parce qu'on ne soupçonnait pas toute ses conséquences. Pour vingt-quatre catégories de déchets solides - dont de très nombreux types de plastiques, de papiers et de textiles -, les décharges des grands pays et leurs incinérateurs vont désormais déborder.

Il faut savoir que l'Europe ne traite que 50% de ses déchets. L'autre moitié est expédiée en Chine. Autant dire que nos industries et nos responsables politiques commencent à paniquer.

Et le séisme est encore plus violent aux États-Unis, qui expédient près de 17 millions de tonnes de matériaux non ferreux, de plastiques et de papiers vers ce qui était il y a encore six mois le premier marché mondial de récupération de matières recyclables.