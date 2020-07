Mode : une mannequin atteinte de Trisomie 21 égérie de Gucci

publié le 25/07/2020 à 22:17

Nombreux consommateurs demandent une mode plus inclusive, diverse et représentative, et les marques répondent à l'appel. La marque Gucci a choisi comme égérie une mannequin atteinte de Trisomie 21 pour sa dernière campagne.

Pour la campagne "Unconventional Beauty" ("Beauté non conventionnelle), c'est la mannequin Ellie Goldstein pour promouvoir le mascara "L’Obscur" de Gucci Beauty, comme le rapporte l'article de Konbini.

Âgée de 18 ans, la mannequin britannique débute dans le monde du luxe. Elle souhaiterait pouvoir inspirer d’autres femmes, elles aussi en situation de handicap et souvent peu présentes dans l'espace médiatique, pour donner de l’espoir et montrer que tout est possible.

Pour cette campagne, Ellie Goldstein pose aux côtés du Français Jahmal Baptiste, de la mannequin plus-size Enam Asiama et de Ruoyi Yi.