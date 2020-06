McDonald's va vendre la sauce de son Big Mac à part

publié le 09/06/2020 à 22:33

Les fans du célèbre burger vont être ravis. McDonald's a annoncé que le groupe allait vendre, pendant une période limitée, la sauce présente dans son Big Mac. Elle sera vendue à partir de ce mercredi 10 juin dans tous les magasins ouverts, en portion individuelle de 25ml, avec les Nuggets, les boîtes à partager chèvre ou individuellement, à 20 centimes.

Du mercredi 10 au vendredi 12 juin, l'offre sera en revanche réservée, à en croire nos confrères de BFMTV, aux personnes qui commandent via l'application McDo+. Mais à partir du vendredi et jusqu'au dimanche, tous les clients pourront commander la fameuse sauce Big Mac.

Cette sauce est probablement l'un des produits les plus célèbres de la marque, qui a tenu sa recette secrète pendant longtemps. Mais il y a quelques années, McDonald's a révélé qu'elle était composée de mayonnaise, vinaigre, poudre d'ail et d'oignon et paprika.



Bon visiblement, ça ne sert plus à rien de vous le cacher... La #SauceBigMac débarque en exclu sur l'App McDo+ du 10 au 11 juin ! pic.twitter.com/z4ZhJDP73p — Big Mac™ Everything (@BMEverything) June 9, 2020