publié le 09/03/2020 à 09:20



Chantal est retraitée. En 2010, elle place son bien de 600 m2 en vente dans le but d’acheter plus petit et de réduire ses tâches ménagères. Hélas, le temps passe et elle ne reçoit aucune offre convenable. Finalement, au bout de huit longues années et de plusieurs baisses de prix, elle croit enfin voir le bout du tunnel.

En mai 2018, un couple d’acquéreur est d’accord pour lui acheter cash sa maison au prix de 430.000 €. Ravie, elle signe une promesse de vente chez le notaire avec les acquéreurs. Il est prévu que l’acte authentique soit établi au plus tard pour le 4 août 2018. Seulement, à l’approche de cette date fatidique, c’est le silence-radio de toutes parts. Etonnée, elle se rapproche de l’agent immobilier et du notaire, mais, l’un comme l’autre, expliquent n’avoir aucune nouvelle des acquéreurs.

Une fois le 4 août passé, elle se rend à l’évidence : il faut remettre le bien en vente. Sauf que pour cela, le notaire doit lui rédiger un procès-verbal de carence. Elle ne comprend pas. Dix-huit mois après, le notaire ne lui apporte aucune solution…



