publié le 22/03/2019 à 13:55

Les Français sont les rois de l'épargne et le Livret A reste leur bas de laine préféré. Cette épargne prospère, en février 2019, a collecté près de 2 milliards d'euros. Un montant record bien que ce placement soit mal rémunéré, à 0,75%. Le taux d'intérêt reste largement inférieur à l'inflation qui est de l'ordre de 1.8%. Alors pourquoi un tel engouement ?



Deux millions de Français ont touché une prime de 450 euros en moyenne de la part de leur entreprise, à la faveur de la crise des "gilets jaunes". Cette prime, les Français l'ont en partie placée sur leur Livret A "par précaution", explique sur RTL Philippe Crevel, directeur du cercle de l'épargne. "Plus de 8 Français sur 10 ont un Livret A pour attendre, en fonction des achats qu'ils vont réaliser mais également par crainte du futur" déclare-t-il.

Au mois de janvier, les Français qui sont imposables ont touché à peu près 5 milliards d'euros au titre des acomptes pour les réductions d'impôts dans le cadre des prélèvements à la source. "Ce montant important ils l'ont placé en partie sur le Livret A parce que sur les deux mois de janvier et février la collecte nette a atteint 6 milliards d'euros" affirme Philippe Crevel.

"Les Français restent assez inquiets" confie Philippe Crevel. Une inquiétude qu'il explique par le fait qu'"au début de l'année on leur a dit 'peut-être une récession, un ralentissement économique c'est certain', après on leur dit 'ça va peut-être mieux' mais in fine ils ne savent pas sur quel pied danser", poursuit le directeur du cercle de l'épargne.

Le taux d'épargne va-t-il augmenter ?

"Le gouvernement a indiqué clairement que jusque milieu de l'année 2020 le taux resterait coincé à 0.75% donc à court et moyen terme, il n'y a pas beaucoup d'espoir en la matière" précise le directeur du cercle de l'épargne.



"Les Français restent très attachés à la sécurité, la garantie en capital qu'offre le Livret A, la liquidité, la possibilité d'entrer et de sortir de son livret à tout moment. Ils s'assoient sur le rendement car 0.75% c'est pas terrible et si on met l'inflation on est en rendement négatif" explique-t-il.

Pourquoi ne vont-il pas sur des placements plus rémunérateurs ?

Certains placements rapportent plus que le Livret A, c'est le cas de l'assurance vie. "Le Livret A est un produit qui est très largement diffusé et il a un avantage absolu c'est qu'il n'y a pas de fiscalité. Les Français ont l'impression de faire une affaire parce qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux, pas d'impôts sur le revenu et ils se disent là au moins l'État ne m'a rien pris" assure Philippe Crevel.

L'argent placé ne fait pas tourner l'économie

Le problème majeur posé par le Livret A et l'épargne d'une manière générale c'est qu'il est ne fait pas tourner l'économie. Pourtant, c'était l'objectif des primes versées par les entreprises à la demande du gouvernement. Malgré les incitations politiques, "On constate depuis plus d'un an que cela ne change pas le comportement des Français en matière d'épargne" déclare Philippe Crevel.