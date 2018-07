Les steaks végétaux sont-ils mauvais pour la santé ?

publié le 27/12/2016 à 17:11

Ils sont une alternative à la viande : les steaks végétaux sont de plus en plus présents dans les cuisines, ces produits à base de tofu et de légumes sont particulièrement convoités par les consommateurs végétariens mais aussi par ceux qui cherchent à réduire leur consommation de viande.



Une analyse du magazine 60 millions de consommateurs a cependant révélé la présence d'ingrédients indésirables et non mentionnés sur les emballages dans ces produits qui vantent pourtant les mérites d'une nourriture équilibrée. En effet, sur dix références vendues en grande surface que le magazine a testé avec la présence d'une diététicienne, la moitié du panel contient moins de 15% de protéines, qui, selon la spécialiste de la santé interrogée par le magazine correspond à la quantité attendue dans un produit pour qu'il puisse "répondre aux besoins quotidiens".

Parmi les produits testés, certains s'en sortent mieux que d'autres : le Croc tofou olives & feta de la marque Soy semble "bien équilibré et riche en protéines". En revanche, les autres références cumulent une trop grosse quantité de sel, trop peu de fibres et pas assez de protéines. Le plus mauvais élève est le "Carré gourmand tomates et mozzarella" de la marque Herta, qui selon l'analyse, utilise à des ingrédients de mauvaises qualités

Bien choisir son steak végétal

Afin de choisir au mieux sa galette végétale, il faut tout d'abord faire attention à la double présence de céréales et de légumineuses afin que les protéines soient bien assimilées par l'organisme. Il faut également faire attention aux nombreux additifs qui sont ajoutés afin que l'aspect du produit se rapproche au plus près du steak : "colorants, gélifiants, épaississants, exhausteurs de goût", selon 60 millions de consommateurs.



Par ailleurs, le magazine déplore également un manque de communication sur les emballages de ces produits qui ne font jamais référence à la teneur en minéraux et en vitamines. Alors que les Français voient en ces steaks végétaux un moyen de manger plus sain tout en préservant l'environnement, l'image santé de ces produits risque d'être égratignée par cette analyse...