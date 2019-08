Les légumes verts : la santé et le plaisir dans l'assiette !

publié le 02/08/2019 à 13:00

Au menu du jour, haricots verts, petits pois, épinards, blettes, fèves… Nous allons vous parler des légumes verts !

Des légumes qui ont voyagé depuis 10 000 ans et au fil des siècles, les conquêtes de l’Empire Romain, l’expansion du monde musulman au Moyen Age qui a mis l’Occident en contact avec l’Orient. C’est le cas pour l’épinard : il atteint la France, ramené de Jérusalem par les Croisés ou provenant de la péninsule Ibérique alors sous domination arabe.

Les Européens ne lui prêtent alors que peu d’attention et le considèrent même comme « l’herbe du carême » : en consommer est en soi une privation, une mauvaise réputation qu’il trimbale depuis longtemps !

Les grandes découvertes du 15ème siècle et les conquêtes aux Amériques ont permis les mouvements de plants, de graines, de tubercules et leur adaptation dans leurs pays d’accueil. Rapporté en Europe par Christophe Colomb, le haricot vert est originaire d’Amérique du Sud. La variété que l’on trouve aujourd’hui dans nos assiettes a été domestiquée dans les Andes près de 7 000 ans avant notre ère. On mange d’abord le grain et ce n’est qu’au 18ème siècle en Italie qu’on a mangé la gousse du haricot

Les mondes grec et romain consommaient surtout des légumes alors que les saxons, les Huns et les Vikings mangeaient beaucoup de viandes. Le monde occidental chrétien du Moyen Age joua un rôle dans le développement des légumes. La présence dans chaque abbaye de potagers fut essentielle à l’extension des jardins.

Les fèves, par exemple, étaient un légume cuisiné en soupe, en bouillies. On les mélangeait à la pâte à pain ou on en faisait de la farine. Dans les Archives Papales d’Avignon, on apprend que les épinards, les fèves et les blettes faisaient partie des légumes les plus consommés en Provence à l’orée de la Renaissance.

Le mot légume apparaît au 16ème siècle : il vient du latin "legere" (cueillir) avant on parlait d’herbes, de racines, de verdure ou de potagères (celles que l’on cuisait dans des pots).

