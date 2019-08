Les infos de 22h - La Bourse de Paris laminée par les tensions entre la Chine et les États-Unis

et Arnaud Tousch

publié le 02/08/2019 à 22:21

C'est la faute à... Donald Trump. Le Président américain souhaite surtaxer les produits chinois et risque donc de relancer la guerre commerciale. Ce vendredi soir, la Bourse de Paris a fini sur de lourdes pertes (-198,41 points), laminée par les nouvelles tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.

Le président américain a en effet décidé de relancer les hostilités avec la Chine en annonçant l'extension au 1er septembre de droits de douanes supplémentaires sur tous les produits chinois. Sur les marchés, on guette le compte Twitter de Donald Trump, à l'affut de ces dernières petites phrases.

"C'est la nouvelle norme. Depuis l'élection de Donald Trump, il y a tous les analystes et les acteurs des salles de marché qui suivent ce compte Twitter", explique Andréa Tueni, analyste chez Saxo Banque, en précisant que toutes les annonces du président américain "sont scrutées de près".

"Raviver ces tensions commerciales par ce tweet a créé vraiment beaucoup de tensions sur le marché, d'où cette baisse généralisée, que ce soit d'abord en Asie, puis sur les marches européens (...) et les marchés américains qui devraient aussi ouvrir dans le rouge".

Le spécialiste met donc en garde non seulement contre les publications intempestives de Donald Trump, mais également contre "les implications et les conséquences de ce tweet qui inquiètent".

