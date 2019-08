publié le 02/08/2019 à 12:06

"Nous ne voulons pas que ces individus volent à la collectivité le moment d’émotion qui est souhaité", a martelé le préfet de Loire-Atlantique, Claude d'Harcourt dans une conférence de presse vendredi 2 août. Le préfet avait décidé d'interdire tout rassemblement ce samedi 3 août dans le centre-ville de Nantes, alors que plusieurs appels à manifester avaient été diffusés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à Steve Maia Caniço.



"Nous avons été informés de deux rassemblements via les réseaux sociaux, demain matin à 11h sur l’île de Nantes et à 13h sur un des axes traditionnellement utilisés par les manifestations de la ville de Nantes", a expliqué Claude d'Harcourt précisant avoir "pris des dispositions particulières et spéciales, qui sont classiques pour la ville de Nantes, puisqu’elles reprennent ce qui a été fait pendant la crise des gilets jaunes". À ce titre, le centre ville de Nantes "sera protégé et inaccessible", a-t-il dit.

Le préfet a rappelé qu'il y aurait bien "une manifestation légitime pour tous ceux qui sont dans un état d’esprit d’émotion à l’égard de la disparition de Steve. Mais nous ne voulons pas que se greffe une catégorie d’individus qui viendraient perturber cet état d'esprit." "Nous ne donnons pas le détail des moyens dont nous disposons mais nous aurons les moyens de faire face à ces fauteurs de troubles", a-t-il encore ajouté.