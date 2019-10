publié le 25/10/2019 à 12:55

Le nombre de chômeurs en catégorie A (comprenant les personnes inscrites à Pôle emploi et en recherche active) a légèrement diminué au troisième trimestre, avec une baisse de 0,4%. Cela représente environ 15.800 demandeurs d'emploi en moins. Les chiffres ont été publiés ce vendredi 25 octobre par Pôle emploi.

Le total vient donc s'établir à 3,617 millions de personnes au chômage (en catégorie A) dans la France entière. Cette baisse est quasiment identique à celle du trimestre précédent. Sur un an, le recul est encore plus important : -2,4%.



Pour les seniors (50 ans et plus) en catégorie A en France métropolitaine, ce trimestre enregistre un léger recul de 0,3% (-1,3% sur un an). En revanche, le chômage progresse de 0,7% chez les moins de 25 ans (-0,9% sur un an).

Par région, la catégorie A varie entre une diminution de 2,4% en Corse et une augmentation de 0,5% en Île-de-France et Grand-Est.

Le chômage de longue durée en repli

Le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité (A, B et C) a baissé un peu plus, de 0,9%, à 5,836 millions (-52.100). Sur un an le recul est de 2%. Le chômage de longue durée est en repli : les inscrits depuis plus d'un an sont en baisse de 0,8% (-0,4% sur un an), soit 2,628 millions de personnes.

Le nombre moyen d'entrées (A, B et C) a diminué de 2,3% (-1% sur un an) alors que le nombre de sorties a progressé de 3,7% (+6,3%). Si les entrées pour fins de contrats diminuent de 4,6% ce trimestre, celles pour licenciement économique augmentent de 6,1%.

Par ailleurs, le nombre de personnes sans emploi mais non tenues de rechercher un emploi (catégorie D, formation, maladie, contrat de sécurisation professionnelle...) augmente de 7,9% à 307.800.

A écouter également dans ce journal :

Fait-divers - Guet-apens au Val-Fourré. Des policiers intervenaient pour une voiture brûlée à Mantes-la-Jolie lorsqu’ils ont été pris à partie par des jeunes, recevant de nombreux projectiles. Un face à face tendu entre les jeunes du quartier et les forces de l'ordre. "Tuez-les tous", aurait-dit un jeune. Lors de l'intervention, deux jeunes hommes ont été blessés par des jets de LBD. Un à l’œil, l'autre aux testicules.



Justice - Un enseignant du lycée Poincaré de Nancy aurait échangé des messages, dont certains à caractère sexuel, avec une élève. Le professeur d'histoire-géo lui aurait demandé de lui envoyer des photos dénudées. Accusé par une dizaine d'élèves de son établissement, il a été placé en garde à vue avec interdiction d'exercer une activité en lien avec des mineurs et mis en examen pour viol et agressions sexuelles.



Sécurité routière - Caractéristiques techniques, espaces de circulation et âge du conducteur : l'usage des trottinettes est désormais régulé. Un décret qui encadre leur utilisation a été publié au Journal officiel ce vendredi 25 octobre. Il modifie le Code de la route en s'adressant à la fois aux usagers, aux collectivités territoriales et aux forces de l'ordre.