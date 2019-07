Les fruits rouges: un appel à la gourmandise !

publié le 23/07/2019 à 15:34

On appelle « fruits rouges » un ensemble d'une dizaine de drupes, baies et faux-fruits que vous trouverez ci-dessous. Leur maturité est souvent atteinte entre les mois de juin et d'octobre, on peut donc les savourer pendant l'été et le début de l'automne.



Les fruits rouges, délicats et archi-sucrés, sont souvent dégustés en association dans des desserts riches en couleurs ou séparément. On les manipule avec précautions car il s'abîment très facilement. Une fois ôtés de leur barquette ou de leur réceptacle, passez-les à l'eau froide. Disposez-les ensuite dans un plat, bien étalés, de manière à ce qu'ils ne se superposent pas. Superposés, ils risquent de moisir rapidement !

Les fruits rouges se présentent généralement conditionnés dans des barquettes à l'air libre ou recouverts d'un film plastique, comme pour les fraises ! Assurez-vous que vos fruits rouges soient bien lisses, brillants et que les rebords de vos barquettes ne soient pas tâchés, signe que les fruits se sont entrechoqués et abîmés.

Les fruits rouges sont les vedettes des desserts de l'été ! On les aime réduits en sorbets ou en granités. Sinon, on les croque natures ! Ainsi, ils accompagnent un fromage blanc ou relèvent un yaourt nature tristounet. Sur une pâte à tarte ou en salade de fruits, c'est un régal! Les gelées et confitures leur donnent fière allure également !





Aujourd'hui au bout du fil, Pascal Garbe, cuisinier, paysagiste, jardinier et directeur des jardins fruitiers de Laquenexy Moselle.





Ingrédients ( 2 bowls)

45 g de boulgour

200g de pois gourmands

1 pamplemousse

100g de concombre

1 endive rouge

1 avocat

coriandre fraîches ; graines de sésame ;Vinaigrette

1 c à s de sauce soja

1 c à c de sirop d’érable

1 c à s d’huile de sésame

1 c à s ‘huile d’olive



Faites cuire le boulgour dans 2 fois son volume d’eau pendant 10 min à feu

doux. Récupérez les suprêmes du pamplemousse et coupez-les en dés.

Récupérer le jus du pamplemousse pour la vinaigrette.

Blanchir les pois gourmands . Faire la vinaigrette dans un bol . Couper les

concombre en tranches ainsi que l’avocat . Dans un bol mettre au fond le

boulgour autour des feuilles d’endive rouge le concombre l’avocat les

suprêmes de pamplemousse et les pois gourmands ; saupoudrer de

coriandre ciselée de graines de sésame assaisonner avec la vinaigrette.





















