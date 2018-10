publié le 07/10/2018 à 15:27

François de Rugy compte bien mettre fin aux "passoires thermiques". Pour lutter contre ces logements qui ne sont pas aux normes et nécessitent de lourdes dépenses énergétiques, le successeur de Nicolas Hulot au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire veut les faire interdire à la location, comme il l'annonce ce dimanche 7 octobre dans Le Grand Jury de RTL, LCI et Le Figaro dont il est l'invité.



"Il y avait dans le programme présidentiel une proposition qui était d'interdire à la location les passoire thermiques, c'est-à-dire ces logements où l'on dépense énormément d'argent - le locataire paye des factures folles de chauffage - et qui sont toujours à la location. C'est compliqué à mettre en oeuvre, mais il faut quand même avancer sur ces sujets parce que c'est l'intérêt, non seulement du climat, mais surtout des locataires", avance le ministre de la Transition écologique.

François de Rugy compte également avancer sur le bonus-malus énergétique. "On s'est là aussi fixé un objectif ambitieux : -45% de consommation d'énergie dans le logement d'ici 2050 et -30 d'ici 2030", fait-il savoir. Le ministre dit vouloir mettre en place "un nouveau dispositif" d'aide "encore plus concret" en termes d'installation thermique, qui consisterait, explique-t-il, à laisser l'État "organiser et prendre en charge" l'audit énergétique "d'une maison, d'un appartement, d'un immeuble, qu'il soit de particulier ou de bureau".