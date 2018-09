publié le 11/09/2018 à 12:48

Cette année, si vous achetez votre résidence principale, un logement de 70 mètre carré, l'opération sera rentabilisée en moyenne au bout de 2 ans et 8 mois. C'est mieux qu'en 2017. L'an dernier, il fallait 3 ans et 2 mois. Ce qui veut dire aussi que si vous restez locataire, vous perdez de l'argent à rester locataire au bout de 2 ans et 8 mois.



Néanmoins, ça reste une moyenne, car quelqu'un qui s'installe à Mulhouse, ou à Perpignan, il lui faudra 8 mois pour que l'achat lui coûte moins que la location. À Lille, Angers, Aix-en-Provence, l'achat devient rentable à partir d'un an et six mois. À Marseille, Toulouse, Dijon, Besançon, c'est 2 ans pour amortir l'achat, à Rennes, 2 ans et demi. On dépasse ensuite les 3 ans à Nice. Ça monte ensuite à Nantes avec 4 ans.

Et alors il y a 3 villes, où l'effet taux bas joue finalement moins que la hausse des prix du mètre carré. C'est Paris, où Il faut attendre 11 ans et demi pour rentabiliser son bien, tellement les prix sont élevés. Bordeaux, c'est 11 ans, Lyon , 9 ans. Suivent de près Montreuil et Boulogne Billancourt, aux portes de Paris, où là, il faut attendre 7 ans pour rentabiliser son bien par rapport à une location.