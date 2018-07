Les communes ont-elles sur-utilisé les emplois aidés ?

publié le 30/03/2018 à 07:24

Cela gronde sur la disparition de la taxe d'habitation, mais aussi sur la suppression des emplois aidés. Vous le savez : 457.000 en 2016, 320.000 en 2017, et encore moins l'année prochaine.



Notre partenaire Capital prend cet exemple qui prouve que les emplois aidés, ça sert bien à faire des économies dans les budgets municipaux, et que c'est l'État qui paie à la place de la ville. À Bruay-La-Buissière, dans le Pas-de-Calais, 17 des 30 agents du service propreté étaient jusqu'en août dernier des contrats aidés, à 680 euros par mois pour 20 heures de travail par semaine, payés donc à 70% par l'État. Est-ce à l'État de rémunérer ceux qui nettoient les rues de votre commune ? Non, clairement non.

Toucher à ces emplois met vraiment les élus en colère. Et ils ont raison, le changement a été brutal. "Sous François Hollande, les préfets nous appelaient pour nous engueuler parce qu'on n'embauchait pas assez de contrats aidés, parce qu'il fallait faire absolument baisser les statistiques du chômage, on nous menaçait même de nous couper les vivres si on ne le faisait pas", témoigne un élu. "Et maintenant, on nous dit : 'Dépêche-toi de t'en débarrasser !'".

Est-ce à l'État de rémunérer ceux qui nettoient les rues de votre commune ? Clairement non Bénédicte Tassard Partager la citation





Des ordres et des contre-ordres avec une méthode qui a du mal à passer. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, les préfets sont en train de prévenir les maires et les présidents des collectivités. Pour obtenir un contrat aidé, il faudra d'abord s'engager à faire progresser le salarié en compétences, il faudra le former.

A en croire les maires, la suppression de la taxe d'habitation va les mettre sur la paille... Mais ils ont déjà prévu de se rattraper en augmentant d'autres impôts locaux. Enquête dans Capital n°319, en vente https://t.co/63moNm67Gi pic.twitter.com/YYRnAIMv0S — Capital (@MagazineCapital) 29 mars 2018

C'est le nouveau dispositif vendu par le gouvernement pour viser la qualité et faire en sorte que six mois après la fin de son contrat aidé, le jeune ou la personne en difficulté ne se retrouve pas sans rien.



Les contrats aidés, effet d'aubaine ou pas ? Bien-sûr, un contrat aidé ne doit pas remplacer un poste qui devrait être rémunéré au Smic et être pourvu en CDI, par un fonctionnaire titulaire ou par un CDD. Mais rien n'est tout blanc ou tout noir, il faut traiter au cas par cas.



Les plus

- Taxi 5 peut-être bientôt en exclusivité sur Netflix. Le géant de la vidéo par abonnement à 120 milliards de dollars pourrait racheter EuropaCorp, la société de Luc Besson, selon les informations des Échos. Le studio français de Valerian et Lucy serait en négociation avec Netflix pour une annonce peut-être au prochain Festival de Cannes.



- Combien vaut le Finistère ? Si on prend en compte les richesses matérielles et immatérielles du département, on arrive à 684 milliards d'euros (c'est autant que la valeur d'Apple). C'est un calcul qui ne sert pas à grand chose, mais ça interpelle. En tout cas, sachez-le, le Finistère n'est pas à vendre !

La note du jour

Un 20 sur 20 à Maria Nowak, la fondatrice de l'Adie. Voilà trente ans que cette association distribue du micro-crédit à moins de 10.000 euros pour permettre à une coiffeuse d'acquérir son salon ou un chauffeur de VTC d'acheter sa voiture.