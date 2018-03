Opel : PSA engage un vaste plan de départ volontaires en Allemagne

et Loïc Farge

publié le 28/03/2018 à 07:27

Les attentes sont spectaculaires. On parle d'une opération qui concernerait plusieurs milliers de salariés, toutes catégories professionnelles confondues. L'objectif est très clair : mettre Opel au standard d'efficacité et de productivité des usines tricolores.



Concrètement, cela doit se traduire par une réduction de 30% de la masse salariale. Il s'agit, il faut le souligner, de départ volontaires. C'est un plan négocié avec le comité d'entreprise et qui, en théorie, exclut tout licenciement sec.

Le groupe PSA n'a pas le choix. Pour être efficace, ce genre de programme d'allègement de la masse salariale doit être très incitatif. Les salariés allemands le savent. Leurs négociateurs, qui sont toujours de solides experts, mieux encore. Il n'y aura donc aucune barrière d'âge ou de qualification.

Ingénieurs, manutentionnaires ou comptables, ce plan est ouvert à tous. La prime sera fonction de l'ancienneté et du salaire. Avec une seule limite : elle ne pourra excéder 275.000 euros.



Opel perd beaucoup d'argent

C'est d'abord par réalisme économique que le comité d'entreprise accepte un programme manifestement très sévère en termes d'emploi. Opel perd beaucoup d'argent depuis 1999. L'entreprise affiche encore, sur les cinq derniers mois, un résultat négatif de 180 millions.



Par ailleurs, dans les usines de la marque à l'éclair qui sont implantées en Allemagne, la facture de conception et de fabrication d'un seul véhicule est quasiment identique à celle de deux voitures sur les chaines de PSA. Un retard de productivité insurmontable dans la compétition internationale.