Les prélèvements obligatoires sont repartis à la hausse en 2017 en France

et Loïc Farge

publié le 27/03/2018 à 08:08

L'annonce lundi 26 mars d'un déficit public inférieur aux prévisions a été fortement saluée par le gouvernement. Mais cette bonne nouvelle en masque d'autres, un peu moins bonnes.



Connaissez-vous le "5-3-1" ? Ce n'est pas une tactique à la Didier Deschamps. C'est l'équation magique du gouvernement : cinq points de moins de dette, trois de moins de dépenses publiques, et un de moins de prélèvements obligatoires.

Certes on vient d'enregistrer un coup d'arrêt conjoncturel des déficits publics - une belle épine en moins dans la chaussure de l'exécutif -, mais pour le reste (c'est-à-dire l'équation de base) tout est encore à faire. Et particulièrement sur le front des impôts et des taxes.

Nous avons battu en 2017 tous les records. Nous sommes désormais le pays qui détient le record mondial de la pression fiscale.