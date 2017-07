Dacia sort son millionième modèle des lignes de son usine de Tanger

publié le 11/07/2017 à 06:35

Inaugurée il y a cinq ans, l'usine marocaine est le deuxième site majeur de production de Dacia après la Roumanie. Lors de son inauguration, en France, cela avait fait couler beaucoup d'encre sur le thème de la délocalisation. Aujourd'hui, la polémique est loin, et 273.000 véhicules ont été assemblés l'an denier (un million en cinq ans et demi sur ce site). Au total, 4,5 millions de Dacia ont été produites dans le monde depuis le lancement de la Logan en 2004.



Un carton plein, et toujours aucun concurrent à l’horizon (ou presque). C'est donc un boulevard pour la voiture à bas coûts qui assure au groupe non seulement des volumes, mais aussi une belle profitabilité. Dacia est devenue une locomotive pour Renault. Des ventes qui ne cessent de bondir, et des résultats en hausse de 13% depuis le début de l'année. En Europe, par exemple, la marque représente désormais 30% des ventes du groupe Renault. Historique.

Dacia en superforme

Ce succès repose sur la fiabilité des modèles et un rapport qualité-prix quasi-imbattable. Même si de la Logan au petit 4X4 Duster, les clients déboursent en moyenne 50% de plus que le prix affiché. Il faut dire que de base, les véhicules ont un équipement spartiate. Le coût de fabrication est aussi ultra-serré. Tous les modèles reposent sur la même plateforme, avec au moins la moitié de composants en communs. Au final, c'est une belle économie de l'ordre d'un quart à un tiers de pièces en moins par rapport à une Renault.

Enfin, ces voitures sont produites dans des pays où lamain d'oeuvre n'est pas chère. En outre, en concession, il n'y a pratiquement pas de remises. Autant d'éléments qui permettent ces résultats records. En France, la firme se hisse désormais au cinquième rang des constructeurs. Auprès des ventes aux particuliers, c'est la Sandero qui occupe la première place des ventes.