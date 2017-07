publié le 13/07/2017 à 06:41

À l'intérieur de la voiture, lorsqu'elle s'approche du péage, vous n'en menez pas large. Imaginez un volant qui tourne tout seul, une voiture qui avance automatiquement au milieu du trafic, et soudain plus aucune ligne blanche par terre. Or ces lignes guident les voitures autonomes. Vinci a donc mis au point un système qui permet communiquer avec le véhicule, 500 mètres avant la barrière. Ce système guide le véhicule jusqu'à la voie de péage équipée pour l'accueillir.



La voiture vient alors s'insérer dans une voie de 3 mètres de large. Une autorisation de passer - un feu vert - lui est donnée, lui signifiant que les barrières sont bien ouvertes. Le télépéage enregistre le passage. Et hop ! À moins de 30 kilomètres/heure, on est passé. C'est impressionnant, car on est en plein milieu des autres voitures, très nombreuses en cette période sur la barrière la plus grande d'Europe (le péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines peut voir passer jusqu'à 160.000 véhicules par jour).

Ce partenariat entre PSA et Vinci n'est pas le seul. Les constructeurs avancent rapidement sur le sujet. À l'instar de la nouvelle Audi A8, de nombreux véhicules sont déjà capables de maintenir la distance de sécurité dans les embouteillages ou de faire des créneaux automatiquement. Les péages vont donc êtres prêts à accueillir les voitures, mais aussi les camions autonomes.



Lundi 10 juillet, c'est Renault qui avait annoncé un partenariat avec la Sanef (les autoroutes du nord et de l'est de la France) afin de développer les communications entre les véhicules autonomes et les infrastructures routières, pour là aussi tester le passage des barrières de péage mais aussi l'approche des zones de travaux.

> Télécharger Une voiture autonome a réussi à franchir un péage Crédit Image : Rigondeaud Damien | Crédit Média : Christophe Bourroux | Durée : 01:43 | Date : 13/07/2017