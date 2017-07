Automobile : pourquoi les délais de livraison s'allongent-ils ?

publié le 10/07/2017 à 06:43

Entre la commande et la prise en main de la voiture, il peut s'écouler de nombreuses semaines. Voire plusieurs mois. À tel point que les constructeurs considèrent qu'un modèle livré en moins de trois mois, c'est l'exception. Certes on n'est pas revenu à l'époque de la 2 CV ou la 4L, où on pouvait attendre facilement jusqu'à deux ans, mais cela peut paraître complètement hallucinant à une époque où le moindre objet high-tech fabriqué à l'autre bout de la planète peut être livré en quelques jours.



À ce propos l'enquête du magazine Auto Plus est édifiante. Sur 130 modèles passés à la loupe, on arrive à quatre mois et demi d'attente. Une éternité pour beaucoup. Certaines nouveautés, comme l'Audi Q2, nécessitent neuf mois de gestation. Et comptez pas mois pour le Seat Ateca. Pour une petite Citroën C1, c'est dix-sept semaines.

60 jours pour récupérer votre acompte

Pourquoi est-ce aussi long ? Tout simplement parce que les constructeurs veulent de moins en moins avoir de stock. Autrement dit pour caricaturer, le bon de commande en concession, enclenche presque la production. Avec certaines options, c'est vitesse escargot. En particulier le toit ouvrant, ou si vous demandez l'affichage tête haute sur la classe C de Mercedes, vous en prenez, selon Auto Plus, pour deux mois supplémentaires.

Que faire en cas de retard ? Un mois avant la date de livraison prévue, contactez votre vendeur pour être sur que votre voiture sera livrée en temps et en heure. Il doit être en mesure de vous fournir le numéro de série, preuve que votre auto a bien été fabriquée. Sachez qu'à partir du huitième jour de retard, vous êtes en droit d'annuler votre commande et de récupérer votre acompte. Mais attention ne tardez pas : cela est valable jusqu'au soixantième jour de retard, pas un de plus.