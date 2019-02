publié le 27/02/2019 à 03:14

Faire du neuf avec du vieux, c'est le principe du marché des portables reconditionnés. Ces appareils de seconde main, remis à jour et garantis fonctionnels, sont revendus à des prix moins chers.



Et tandis que le marché du téléphone neuf déprime, le marché du reconditionné explose. Il permet au consommateur de réaliser jusqu'à 50% d'économie sur l'achat d'un téléphone portable. Un chiffre non négligeable après qu'un quatrième opérateur mobile en France a signé la fin des mobiles vendus 1 euro.

Ce nouveau marché a donc progressé de 7% en 2018, et bondi de 13% dans le monde entre 2016 et 2017. Et ce, alors que la vente de téléphones neufs a baissé de 6,5% dans l'Hexagone. En 2018, l'industrie des smartphones a connu le premier glissement annuel de son histoire, avec des livraisons et des ventes mondiales en baisse de 5 %, selon Strategy Analytics.

La tendance se confirme en France

Cette perte de vitesse bénéficie aux vendeurs de téléphones reconditionnés. Face aux bijoux technologiques dont les prix atteignent des sommets, ce segment, bien que moins innovant que le neuf, est pourtant "en pleine évolution" selon un professionnel du secteur, présent au salon mondial du mobile de Barcelone.



En 4 ans, une entreprise implantée dans la Manche a multiplié son chiffre d'affaires par plus de 5, et embauché 269 personnes l'an dernier pour tenir la cadence. Une tendance qui se confirme également dans une boutique de réparation parisienne, dont le gérant témoigne, "On a 4-5 personnes tous les jours qui viennent (...) c'est à peu près deux ventes de reconditionnés par jour alors que c'était 0 y a 4 ans.", explique-t-il.



Dans cette enseigne, les clients sont rassurés par une offre de garantie, valable 6 mois, après avoir été attirés par le prix, en moyenne de 20 à 50% moins cher que le neuf. Bien que ce ne soit pas toujours suffisant pour les convaincre. Avoir les derniers modèles s'avère encore nécessaire : "On a l'impression de ne pas avoir tout à fait le dernier cri (...) mais c'est tenu comme impression, ça pourrait changer.", affirme un client.

Un smartphone durable pour moins d'empreinte carbone

Le marché du reconditionné devrait néanmoins continuer de progresser, faisant aussi valoir l'argument écologique. Car acheter un téléphone d'occasion, c'est augmenter sa durée de vie, limitant ainsi l'extraction de minerais rares nécessaires à la fabrication des smartphones. Opter pour un téléphone reconditionné permettrait également de contrer l'obsolescence programmée reprochée à ces produits technologiques, souvent non-recyclables. Car les téléphones et les ordinateurs représentent à eux-seuls 3% de l'empreinte carbone mondiale.