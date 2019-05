MWC 2019 : 4 raisons de suivre le salon du mobile de Barcelone

publié le 23/02/2019 à 08:41

Au fil des ans, le Mobile World Congress de Barcelone a vu certains de ses principaux acteurs prendre leurs distances afin d'organiser leurs propres événements.



Outre Apple, qui réserve ses annonces aux célèbres keynotes, et Google, qui privilégie le même modèle pour lancer ses smartphones Pixel, Samsung et Huawei ont aussi pris le large cette année. Le numéro un mondial du secteur a annoncé ses Galaxy S10 et son Galaxy Fold à San Francisco quelques jours avant l'ouverture du salon et son premier challenger chinois l'imitera le 26 mars à Paris avec sa nouvelle gamme P30.

Le congrès barcelonais ne sera pas pour autant dépourvu d'intérêt cette année. Le MWC reste l'un des rendez-vous phares du calendrier mondial de la téléphonie. Sony, LG, Nokia, Huawei, Motorola, Oppo et Xiaomi seront présents dans les halls d'exposition du Fira et du palais des Congrès de Barcelone pour présenter leurs dernières nouveautés aux plus de 100.000 visiteurs attendus dans la capitale catalane du 25 au 28 février.

Les premières annonces seront à suivre dès dimanche, avec les conférences de Xiaomi, Nokia, Huawei et Microsoft la veille de l'ouverture du salon. Rendez-vous sur RTL Futur pour découvrir toutes ces nouveautés au jour le jour avec notre envoyé spécial sur place.

1 - Pour découvrir les premiers smartphones 5G

Le 5G sera l'objet de toutes les conversations. La cinquième génération de réseau mobile s'apprête à être déployée dans un certain nombre de pays avec la promesse de bouleverser nos vies quotidiennes et de nombreux secteurs industriels grâce à ses débits ultra-rapides et sa latence quasiment inexistante. Équipementiers, constructeurs et opérateurs vont multiplier les démonstrations de ces futurs usages.



Les fabricants sont prêts à dévoiler leurs premiers modèles compatibles à destination de ces marchés. OnePlus doit faire une démonstration sur le stand de Qualcomm dont la puce Snapdragon 855, dotée d'un modem 5G, équipera la plupart des prochains smartphones Android haut de gamme. Samsung devrait apporter la variante 5G de son Galaxy S10 et LG comme Oppo sont aussi attendus sur ce front.



Huawei devrait également profiter du MWC pour dévoiler un premier modèle 5G sans savoir s'il pourra s'adresser aux consommateurs européens en raison des mesures prises par les États-Unis et certains pays occidentaux à son encontre pour des soupçons d'espionnage. Le géant chinois tentera de convaincre les européens que ses équipements ne représentent pas un danger.



En France, le réseau ne sera pas déployé avant 2020. Mais Orange a d'ores et déjà annoncé des expérimentations dans quelques villes pilotes avec le prochain Galaxy S10 5G.

2 - Pour voir les premiers smartphones pliables

La téléphonie est entrée de plain pied dans l'ère des smartphones pliables. Après le prototype décevant du chinois Royole au CES début janvier, Samsung a présenté mercredi le Galaxy Fold, un premier modèle plus abouti mais toujours aussi massif et onéreux. Les concurrents devraient affluer lors du MWC, notamment chez les constructeurs chinois.



Le smartphone 5G de Huawei devrait ainsi avoir la capacité de se déplier pour offrir une surface d'affichage comparable à celle d'une petite tablette. Le chinois Xiaomi devrait aussi investir le créneau avec un modèle capable de se plier en trois. Son compatriote Nubia pourrait présenter un appareil hybride capable de s'enrouler autour du bras. De son côté, Motorola pourrait ressusciter son emblématique téléphone à clapet Razr avec un écran pliable pour le vendre au prix d'un produit de luxe.



Tous ces acteurs seront attendus sur leur capacité à prouver que cette technologie revêt un véritable intérêt pour le consommateur. Samsung a mis l'accent sur la continuité des expériences, avec des applications proposant davantage d'informations en passant d'un écran modeste à un autre plus généreux, et la notion de multitâche, avec la possibilité d'afficher jusqu'à trois applications actives sur un même écran.

3 - Pour observer les dernières nouveautés du secteur

Le congrès barcelonais devrait confirmer la mode des écrans sans bordure avec la disparition de l'encoche au profit de dalles dans lesquelles la caméra à selfie est incrustée dans une goutte d'eau ou un petit trou. Hisense devrait proposer une gamme de smartphones avec tous les derniers formats d'écran existants.



À l'heure où la photographie s'est imposée comme l'un des usages prioritaires des utilisateurs de smartphones, l'événement devrait voir émerger de nouvelles combinaisons de capteurs pour offrir plus de polyvalence lors des prises de vue. Xiaomi et Sony devraient miser sur un triple module principal de 48 Mpx pour le Mi 9 et le Xperia 1. Nokia a d'ores et déjà annoncé un PureView avec pas moins de cinq objectifs au dos.



LG a convié les médias à découvrir un smartphone dont le double écran s'affranchit des commandes tactiles classiques au profit d'un contrôle gestuel inédit. Cela pourrait être le LG G8, mais il est peu probable qu'il soit commercialisé en France après l'annonce de la mise en sommeil de la division mobile de la marque dans l'Hexagone en attendant la 5G.

4 - Pour croiser les objets connectés de demain

Salon dédié à la mobilité, le MWC met aussi en lumière les accessoires et objets connectés au smartphone. Samsung devrait ainsi mettre en avant sa nouvelle gamme d'écouteurs sans-fil Galaxy Buds et sa nouvelle montre connectée Galaxy Watch présentés mercredi à San Francisco.



Fort de son succès auprès des professionnels, Microsoft devrait dévoiler dimanche la nouvelle génération de son casque de réalité mixte, Hololens 2, qui pourrait être plus léger, doté d'un champ de vision plus large et d'un meilleur système de suivi des gestes de l'utilisateur.