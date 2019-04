Le dossier Monsanto provoque la fronde des actionnaires de Bayer

publié le 29/04/2019 à 07:51

Gros scandale dans l'industrie allemande. Vendredi 26 avril, tous les yeux se sont tournés vers Bonn, où se tenait l'assemblée générale des actionnaires de Bayer. Après plus de 12 heures de réunion, 3.600 détenteurs de titres du géant de la pharmacie et de la chimie présents dans la salle ont retiré leur confiance aux dirigeants.



Pourtant, la croissance du groupe au premier trimestre affiche +44%. Ce que n'ont pas digéré les actionnaires, c'est le rachat de Monsanto l'été dernier. Un rachat bien réfléchi selon les dirigeants de Bayer, indispensable même pour devenir le leader mondial de l'agrochimie. Sauf que plus de 13.000 actions en justice sont intentées rien qu'aux États-Unis contre Monsanto, le semencier américain inventeur de l'herbicide glyphosate.

Deux jugements négatifs ont d'ailleurs déjà été rendus de l'autre côté de l'Atlantique, obligeant le propriétaire du glyphosate à débourser 160 millions de dollars. De plus, un procès géant est attendu en juin prochain dans le Missouri et puis en France, un agriculteur a remporté une victoire devant la cour d'appel de Lyon. Selon la banque Goldman Sachs, le risque financier total pour Bayer est estimé entre 36 et 80 milliards d'euros. Alors forcément, les actionnaires ne sont pas contents.

Le groupe Bayer fragilisé

C'est une véritable crise qui s'installe au sein du groupe Bayer, qui ne vaut plus que 58 milliards d'euros en bourse. L'entreprise a perdu 30 milliards de capitalisation tandis qu'il y a un an et demi seulement, c'était la valeur la plus forte de la bourse allemande. Les investisseurs et les actionnaires évoquent donc, à juste titre, que le rachat de Monsanto est l'une des plus mauvaises affaires du siècle.



Une affaire peu commune pour Bayer, cette entreprise créée en 1863 dans la Ruhr, connue pour son conservatisme et qui est aujourd'hui déconsidérée. À tel point qu'on craint un démantèlement du groupe. Un fonds d'investissement souffle déjà l'idée de scinder les activités agricoles et médicales. Dans les mois à venir, Bayer pourrait devenir une proie pour ses concurrents et celui qui voulait devenir un leader mondial risque maintenant d'être vendu par petits morceaux.

